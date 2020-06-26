الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة لمتابعيه في مصر والوطن العربي.. "الدوري لكم"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة لمتابعيه في مصر والوطن العربي.. "الدوري لكم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم الدولي المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على الاحتفاء بتتويج فريقه ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، وتوجيه رسالة باللغتين العربية والانجليزية، خصها لمتابعيه في مصر والوطن العربي، نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة حملت في مضمونها "الدوري لكم".

وقال صلاح في تغريدته: "نعم أنه شعور جيد، وأريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع انحاء العالم، وأخص بلدي الحبيب مصر، والوطن العربي بأسره، ولن أنس ما حييت دعمكم لي، والدوري مهدى لكم".

وأضاف: "أريد أن أشكر جميع الناس التي وقفت بجانبي، ودعمتني في كافة الأوقات"، مشيرا إلى أن هذا الدعم جعل الأمر ممكناً، وواصفاً تطلعاته بالاستمرارية بالإنجازات بأنها مصدر فرح يستحقه هذا الجمهور العريض.

وتابع: "حقق ليفربول رقماً قياسياً لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ للمرة الأولى يفوز الفريق على جميع فرق "البريميرليغ" في موسم واحد، وذلك منذ 127 عاماً.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، ليضيف ليفربول اللقب التاسع عشر بتاريخ مشاركاته في الدوري، وللمرة الأولى منذ 30 عاماً، وذلك بعد أن استفاد ليفربول أمس، من الهدية المجانية التي قدمها تشيلسي بفوزه على فريق مانشستر سيتي بنتيجة "2-1"، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدوري.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "أوربتا" للأرقام والإحصائيات، فإن انجاز ليفربول بلقب الدوري، جاء بفوز "الريدز" هذا الموسم على جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وللمرة الأولى بتاريخ النادي منذ 127 عاماً، خصوصاً أن هذا اللقب جاء قبل ثمانية جولات على ختام البطولة، ليكتب الجيل الحالي من لاعبي ليفربول، أسمائهم بحروف من ذهب، خصوصاً النجم المصري محمد صلاح الذي بات أول لاعب عربي بتاريخ "الريدز" يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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