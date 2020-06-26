شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يطمئن على الإجراءات الاحترازية والحرارة قبل بدء المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الاهلي على تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، قبل انطلاق المران الذي بدأ في الثامنة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص طبيب الأهلي على قياس درجات الحرارة للجهاز الفني واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، وفقا للبرنامج الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، ويحرص الأهلي على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من إنتشار فيروس "كورونا" حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس أدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب.

وشاركت المجموعة الأولى، في مران الأهلي الثانى الذي انطلق صباح أمس الخميس بملعب التتش عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد فترة توقف اقتربت من الأربعة اشهر ضمت المجموعة كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وينتظر أن تخوض المجموعة الثانية تدريباتها في العاشرة والنصف صباح اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته، الأربعاء، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

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فيما كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن تفاصيل جلسته مع لاعبى الفريق أمس فى أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى الذى توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال عبد الحفيظ، "بعد الترحيب باللاعبين فى أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون فى حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا"

وأضاف عبد الحفيظ: "قمنا بالتنبيه على لاعبى الأهلى بضرورة الحضور فى مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشدداً على أن تلك الخطوة تأتى ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات"

وتابع عبد الحفيظ: «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التى سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز فى اليوم الأول لتجمعنا من جديد».

وأشار مدير الكرة بالنادى إلى أن مران أمس شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.