شكرا لقرائتكم محاضرة وتعليمات خاصة من سيزا للاعبى الأهلي فى المران الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجتماعاً باللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذي قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم، وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات بطولة الدوري الممتاز، بعدما بدأ الفريق مرانه على مجموعتين منذ الأربعاء الماضي، عقب إجراء مسحة طبية، والتأكد من سلبية جميع الحالات؛ سواء للاعبين أو للجهاز فني والإداري والعاملين في بفريق الكرة.

شاركت المجموعة الأولى، في مران الأهلي الثانى الذي انطلق صباح الْيَوْمَ الخميس بملعب التتش عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد فترة توقف اقتربت من الأربعة اشهر ضمت المجموعة كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وينتظر أن تخوض المجموعة الثانية تدريباتها في العاشرة والنصف صباح اليوم.

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واستأنف الأهلي تدريباته، أمس الأربعاء، بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

فيما كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن تفاصيل جلسته مع لاعبى الفريق أمس فى أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى الذى توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال عبد الحفيظ، "بعد الترحيب باللاعبين فى أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون فى حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا"

وأضاف عبد الحفيظ: "قمنا بالتنبيه على لاعبى الأهلى بضرورة الحضور فى مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشدداً على أن تلك الخطوة تأتى ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات".

وتابع عبد الحفيظ: «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التى سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز فى اليوم الأول لتجمعنا من جديد».

وأشار مدير الكرة بالنادى إلى أن مران أمس شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.