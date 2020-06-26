شكرا لقرائتكم تجديد عقد فايلر يبخر أحلام صالح جمعة فى البقاء بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبخرت أحلام صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي في البقاء بصفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل، في ظل عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفني بما يفعله اللاعب في التدريبات ويرى أنه غير ملتزم بالتعليمات الفنية التي يوجهها له، وغير حريص على تغيير طريقته، وهو ما هداه لاستبعاده من التدرب رفقة المجموعة، لاسيما بعد تجديد عقد المدرب السويسري.

وحسم الأهلي ملف تجديد عقد رينيه فايلر قبل عودته إلى مصر، ويبقى فقط الإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، والتفاصيل الخاصة بالعقد، وهو ما ينهي آمال صالح في البقاء بقلعة الجزيرة خلال الموسم المقبل

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وكان صالح جمعة يمني النفس في أن يرحل فايلر عن تدريب الأهلي من أجل تجدد آماله في الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي، وهو كان مستحيلا في وجود المدرب السويسري، ولكن تجديد عقد الأخير جعل فكرة بقاؤه من الأساس صعبة، بعيدا عن التطرق لفكرة الحصول على فرصة جديدة بالأهلي.

وطلب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، ضرورة رحيل صالح جمعة عن الفريق بنهاية هذا الموسم، لأنه لن يكون ضمن خطته فى الموسم المقبل بعدما منحه كل الفرص ولكن اللاعب لم يستغلها.

وكشف فايلر في تصريحات سابقة أنه وجه النصيحة إلى صالح جمعة أكثر من مرة بشأن تغيير أسلوبه في التعامل خلال التدريبات وهو ما لم يلتزم به اللاعب، لذا فضل تهميشه وابعاده عن التدرب في التقسيمة الجماعية، بل وتدربه بعد نهاية المران.