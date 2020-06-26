شكرا لقرائتكم تفاصيل 50 دقيقة أشغال شاقة للاعبى الأهلى وتأهيل محمد محمود وحمدى فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ثنائي الاهلي محمد محمود وحمدي فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال بطولة الدوري الممتاز ، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع محمد محمود وحمدي فتحي شوطا كبيرا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويقوم الثنائي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة الجماعية مع اللاعبين.

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فيما ركّز الجهاز الفني لفريق الاهلي على الجانب البدني، في مران المجموعة الأولى الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ، وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة في المران استمرت ما يقرب من 50 دقيقة، لرفع معدل اللياقة البدنية.

وضمت المجموعة الأولى رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.