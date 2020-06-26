شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي .. لهذة الاسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .
ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.
وظهر رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، مؤخرا، بـ"نيو لوك جديد" في مران الفريق الأحمر، خلال التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، فى الأيام الأخيرة لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وظهر صبحي بقصة شعر جديدة بعد فترة الحجر المنزلي.
واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح الأربعاء الماضى، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
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