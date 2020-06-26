شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك برباعية ويتوج باللقب السادس لكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 26 يونيو 1931 ، توج الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على المختلط "الزمالك حاليا" بطل النسخة الأولي، بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي النسخة العاشرة للمسابقة، في ثاني نهائي يجمع بينهما قبل ثلاثة سنوات "1928" ، سجل للأهلي مصطفي كامل محمود، ولبيب محمود في الشوط الأول، وأضاف مختار التتش، ومحمود مهران في الشوط الثاني، في حين سجل رمزي برسوم هدف الزمالك الوحيد قبل طرده بخمسة دقائق، في مباراة أدارها الحكم محمد السيد، بملعب السكة الحديد القديم بجزيرة بدران.

تشكيل الأهلي في القمة الثالثة في مسابقة كأس مصر جاء مكونا من: عزيز فهمي، أحمد رفعت الكبير، كامل مسعود، موسي سري، أمين صبري، عبدالحليم حسان، محمود مختار التتش، أحمد منصور، مصطفي كامل طه، لبيب محمود، محمود مهران.

في حين جاء تشكيل الزمالك "المختلط آنذاك" مكونا من: عبدالحميد حمدي، أحمد سالم، طلعت، أحمد سليمان هندبيرج، حسن الفأر، مختار فوزي، جميل الزبير، توفيق عبدالله، رمزي برسوم، كامل عبدربه أندراوس، محمد لطيف.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.