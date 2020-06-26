شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دويدار يتقمص دور "طبيب" ويقيس حرارة لاعبى الإنتاج الحربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى، دور "طبيب" فى أول مران لفريقه بزمن الكورونا، حيث ظهر يمسك كاشف الحرارة لقياس درجة الحرارة لزملائه قبل بداية التمرين وسط أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل استعداداً لعودة النشاط الكروى بعد طول غياب، ويجرى ظهر اليوم، الجمعة، فريق الإنتاج الحربى مسحة كورونا الثانية استعداداً لعودة الدوري.

وخاض الإنتاج أمس الخميس بقيادة مختار مختار مرانه الأول على مجموعتين باستاد المصانع الحربية استعداداً لعودة الدورى بعدما أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الأحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.

وقال خالد مهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق طالب أحمد دويدار بعودة بطولة الدورى وعدم إلغائها لضرورة عودة الحياة لطبيعتها خلال الأيام المقبلة للتعايش مع وباء كورونا لحين الانتهاء منه، وكتب دويدار عبر حسابه على إنستجرام، "الخلاصة مفيش علاج لكورونا قبل سنة أو سنتين أو لا قدر الله مش هنلاقى علاج خالص، وكل ده فى إيد ربنا وحده، إحنا بقى هنفضل قاعدين فى البيت ونستنى ومعظم الناس شغلها واقف وبقت ظروفها صعبة جدا أكيد ده مش هيحصل". وأضاف دويدار، "أما عن التفكير فى إلغاء بطولة الدورى هو تفكير فى المصلحة الشخصية وهروب من المسئولية لأنك لو هتلعب الدورى الجديد فى اكتوبر حضرتك متأكد أننا هنلاقى علاج والأمور تتحسن أكيد لأ، الأزمة ببساطة حلها باين جدا دلوقتى لازم الحياة ترجع لطبيعتها وكل الناس ترجع لشغلها مع تطبيق طرق الوقاية فى أماكن العمل وكل واحد يخاف على نفسه.. شعار المرحلة المقبلة انزل شغلك واحمى نفسك.. وأعتقد العالم كله هيعمل كده بداية من الشهر القادم لان مفيش حل غير كدا .. وربنا يسترها علينا وعليكم". Advertisements

احمد دويدار

جانب من تنفيذ الاجراءات الاحترازية

دويدار يتقمص دور طبيب الانتاج الحربى

دويدار يقوم بالقياسات الحرارية لزملاؤه