شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة مهنئًا صلاح بـ"البريميرليج": دايما مفرحنا يا فخر مصر وإفريقيا والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم السابق، النجم محمد صلاح، على التتويج مع فريقه ليفربول ببطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، مؤكدا أن الفرعون المصرى دائما ما يفرح المصريين.

وكتب أبو ريدة، عبر حسابه على تويتر: "مبروك الدورى الإنجليزى يا فخر مصر وإفريقيا والعرب.. دايماً مفرحنا يا محمد يا صلاح".





وكان ليفربول حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة فى تاريخ مشاركات النادى فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز، حيث لأول مرة يفوز على جميع فرق البريميرليج فى موسم واحد وذلك منذ 127 عامًا.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن ليفربول هذا الموسم حقق الفوز أمام جميع أندية الدورى الإنجليزى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى مٌنذ 127 عام.

أشارت الشبكة إلى أن المثير فى الأمر أن ذلك تحقق بعد مرور 24 جولة فقط، ليكتب هذا الجيل من النادى حروف اسمه بأحرف من ذهب.

وكان صلا، كتب عبر حسابه على تويتر: "عايز أشكر كل الناس اللى وقفت معايا ودعمتنى فى كل الأوقات وبالأخص بلدى الحبيب مصر والوطن العربى كله.. عمرى ما أنسى دعمكم ليا والدورى لكم برده".