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شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على الإجراءات الاحترازية والحرارة قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، على تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل انطلاق المران الذى بدأ فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص طبيب الأهلى على قياس درجات الحرارة للجهاز الفنى واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، وفقا للبرنامج الاسترشادى الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة، ويحرص الأهلى على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس أدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب.
من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي العرض الرسمى الذى تلقاه النادى مؤخراً من نادى لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تفاصيل العرض والمقارنة بينه وبين العروض المحلية الأخرى التى أبدت رغبتها فى ضم ناصر ماهر من أجل إختيار الأفضل والأنسب للطرفين.
فيما تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذى تلقاه ناصر ماهر، قائلاً: "محمود الخطيب رئيس الاهلى أبلغنى بتلقى ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابنى وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه فى أكبر أندية أوروبا"، كما تناقش لجنة التخطيط العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثى سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم فى ظل حاجة الفريق السكندرى للثلاثى الأهلاوى، وتبحث اللجنة مصير العرض السكندرى للثلاثى، ناصر وصلاح وكريم فى ظل العروض الأخرى التى وصلت النادى لضم هذا الثلاثى، ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلى على سبيل الإعارة هم، الثلاثى السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزى الحناوى وتلقى ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.
طبيب الاهلي في المران
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