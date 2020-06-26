شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على الإجراءات الاحترازية والحرارة قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، على تنفيذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل انطلاق المران الذى بدأ فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص طبيب الأهلى على قياس درجات الحرارة للجهاز الفنى واللاعبين فور وصولهم إلى مقر النادى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على سلامة الجميع وجاهزيتهم، وفقا للبرنامج الاسترشادى الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة، ويحرص الأهلى على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تم تحديد بوابة لدخول اللاعبين وتسليمهم جميع الملابس أدوات التدريب للنزول مباشرة إلى أرض الملعب.

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي العرض الرسمى الذى تلقاه النادى مؤخراً من نادى لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تفاصيل العرض والمقارنة بينه وبين العروض المحلية الأخرى التى أبدت رغبتها فى ضم ناصر ماهر من أجل إختيار الأفضل والأنسب للطرفين.

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فيما تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذى تلقاه ناصر ماهر، قائلاً: "محمود الخطيب رئيس الاهلى أبلغنى بتلقى ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابنى وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه فى أكبر أندية أوروبا"، كما تناقش لجنة التخطيط العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثى سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم فى ظل حاجة الفريق السكندرى للثلاثى الأهلاوى، وتبحث اللجنة مصير العرض السكندرى للثلاثى، ناصر وصلاح وكريم فى ظل العروض الأخرى التى وصلت النادى لضم هذا الثلاثى، ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلى على سبيل الإعارة هم، الثلاثى السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزى الحناوى وتلقى ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.