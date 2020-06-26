شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي "نهائياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .

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ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.

وظهر رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، مؤخرا، بـ"نيو لوك جديد" في مران الفريق الأحمر، خلال التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، فى الأيام الأخيرة لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وظهر صبحي بقصة شعر جديدة بعد فترة الحجر المنزلي.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح الأربعاء الماضى، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.