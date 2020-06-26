"لحظة تاريخية لصلاح".. كيف تناولت الصحف البريطانية تتويج ليفربول بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

لحظة تاريخية الآن بعدما حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بنسختها الحديثة في تاريخ "الريدز"، فمنافس الفريق الأحمر وتحديدًا فريق مانشستر سيتي خسر أمام تشيلسي بنتيجة هدف مقابل هدفين في لقاء مساء أمس الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الجولة الـ31 من بريميرليج.

ليفربول حسم اللقب رسميًا قبل سبع جولات من النهاية فالفارق بينه وبين مانشستر سيتي وصل إلى 23 نقطة، حيث يتصدر "الليفر" أعلى الترتيب بـ86 نقطة بعدما فاز بأربعة أهداف دون رد خلال هذه الجولة على حساب كريستال بالاس.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد تتويج ليفربول بلقب الدوري والذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عامًا:

- صلاح يقود ليفربول للحظة التاريخية

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد صلاح ومعه ساديو ماني بجانب مدرب الفريق يورجن كلوب قادوا ليفربول إلى لحظة تاريخية.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول بعد غياب 30 عامًا عن تحقيق لقب بريميرليج أصبحوا الآن أبطالاً للدوري الإنجليزي موسم (2019 - 2020) بعد الفوز في 28 مباراة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة كانت على حساب واتفورد.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على احتفالات فريق ليفربول حيث تجمع عدد من لاعبي الليفر معًا لمتابعة لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي والذي شهد تفوق "البلوز" على "السيتيزنز".

- سقوط جوارديولا

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي والتي جعلت السيتي يفتقد اللقب الذي حققه في آخر موسمين.

الصحيفة البريطانية، قالت إن جوارديولا لم يستطع مواصلة هيمنته على لقب الدوري الإنجليزي بعد السقوط من تشيلسي والذي جعل ليفربول يتوّج باللقب رسميًا قبل نهاية بريميرليج بسبع جولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا لم ينجح في التغلب على قوة ليفربول والذي ظهر عليه خلال هذا الموسم نظرًا لفارق النقاط بين المتصدر وملاحقه والتي وصلت لـ23 نقطة.

Advertisements

- ويليان يعاقب مانشستر سيتي ويدفع ليفربول للقب

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي عاقب منافس فريقه مانشستر سيتي بعدما قاد "البلوز" للفوز بهدفين مقابل هدف بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء بعدما كانت النتيجة تشير بالتعادل الإيجابي.

وقالت الصحيفة إن فوز تشيلسي على مانشستر سيتي دفع ليفربول لتحقيق اللقب المنتظر والذي لم يتحقق منذ ثلاثة عقود حيث لم يسبق "الريدز" وأن حقق اللقب في نسخته الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حصل ما كان يسعى له في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي من خلال خسارة الأخير، وهو ما دفع "الريدز" للفوز باللقب.

- ليفربول بطلاً للدوري

صحيفة "اندبندنت" البريطانية، كان عنوانها واضحًا من خلال إعلان فوز ليفربول باللقب الذي لم يدخل خزائنه لمدة 30 عامًا بعد سقوط مانشستر سيتي - بطل آخر نسختين - على يد تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قاد فريقه لموسم مثير بعد توقف المسابقة بسبب فيروس وباء كورونا المستجد وسط شكوك حول إنهاء الموسم دون تحديد بطل.

وواصلت الصحيفة أن كلوب ساعد في تتويج ليفربول بالفوز بالنسخة الأولى من بريميرليج وبطولة الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخ النادي بشكل عام.

- كلوب ينضم للأساطير

سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الضوء على يورجن كلوب مدرب ليفربول بعدما ساهم في حصول فريقه على لقب الدوري في ظل الغياب عن تحقيق البطولة المحلية 30 عامًا.

وقالت الصحيفة إن كلوب بكى من الفرح بعدما حقق حلم جماهير ليفربول والتي انتظرت 30 عامًا لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي على الرغم من عدة محاولات من جانب فريق مدينة ميرسيسايد.

ووصفت الصحيفة كلوب بأنه "فرض" نفسه بين أساطير ليفربول إثر وجود محاولات من جانب العديد من المدربين لقيادة الفريق للتتويج باللقب إلا أن المدير الفني الألماني نجح في تحقيق الحلم.