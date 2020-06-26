رياضة | نجم فالنسيا: فخور برسالة ميسي.. وهو من أفضل 5 لاعبين في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم فالنسيا: فخور برسالة ميسي.. وهو من أفضل 5 لاعبين في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر بابلو أيمار لاعب فالنسيا ومنتخب الأرجنتين الأسبق، عن سعادته بتصريحات نجم فريق برشلونة، ليونيل

ميسي، في ذكرى ميلاده الثالث والثلاثين.

ويتخذ ميسي، أيمار قدوة ومثله الأعلى، حيث صرح میسی عدة مرات أنه يتخذ بابلو كقدوة منذ أن كان صغيراً، وذالك للوصول إلى ما وصل إليه في مسيرته الكروية الحافلة بلبطولات والانجازات.

وصرح ايمار لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، قائلاً : "أحب ميسي بشدة ما يفعله، داخل و خارج الملعب لأنه شخصية مثيرة للإعجاب للجميع".

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وأكمل: "فخور بما قاله عني ميسي وأنه مثله الأعلى، وأتمنى أن يستمتع بباقي بمسيرته الكروية ويستمر في إمتاعنا بالملعب".

وتابع: " ليونيل ميسي من أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم، وأنظر لسرعة التفكير والتنفيذ في الملعب، يعطيني دائما الشعور بأنه يسيطر الكرة".

واختتم قائلاً: "صعب أن تشاهد مباراة بأكملها في وقتنا هذا بدون وجود ميسي في أي مباراة، وأنه يجبر الأطفال على

مشاهدة ال90 دقيقة كاملة".