رياضة | أسطورة ليفربول داني ميرفي يتحدث عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول داني ميرفي يتحدث عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأسطورة الإنجليزية داني ميرفي لاعب نادي ليفربول السابق عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم لشبكة جول العالمية.

وقال ميرفي:"إذا كنت مكان صلاح وسأنافس على الحذاء الذهبي أو ماني أو ترينت ألكسندر أرنولد فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة التي يقدمها التمريرات ، فسأطرق باب كلوب واطلب منه اللعب خلال المباريات المتبقية من البريميرليج الجميع يريد أن يكون جزءًا من أعظم فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف أسطورة الريدز:"إذا كانوا سيشاركون في دوري أبطال أوروبا فسوف أفهم انها ستكون راحة للاعبين لكن الفريق الآن أصبح متفرغ فقط لمباريات الدوري الإنجليزي المقبلة بعد أن ودع البطولة الأوربية على أتلتيكو مدريد الإسباني".

يذكر أن ليفربول قد حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد فوز نادي تشيلسي علي ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.