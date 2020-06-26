رياضة | تطورات جديدة بشأن تجديد عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن تجديد عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن تجديد المدرب السويسري رينيه فايلر عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

حيث ينتهي عقد فايلر مع المارد الأحمر في نهاية الموسم الجاري، وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد المدرب السويسري لمدة موسمين قادمين.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن فايلر وافق على تجديد عقده مع الأهلي صباح اليوم، وذلك بناء على الاتصالات التي حدثت بينه وبين المسئولين داخل القلعة الحمراء.

وسافر رينيه فايلر مؤخرا إلى بلاده من اجل الاطمئنان على عائلته وأيضاً التشاور معهم بشأن تجديد عقده مع الأهلي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد عاد إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام.