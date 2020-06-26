رياضة | قائد ليفربول يكشف سر غريب بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يكشف سر غريب بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي سر غريب بشأن تتويج الفريق بلقب البريميرليج هذا الموسم بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح فريق مانشستر سيتي.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس بعد هزيمة مانشستر سيتي من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

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وقال هندرسون في تصريحات صحفية : "‏ما فعلناه خلال الموسمين الماضيين شعرنا أننا نستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية والآن الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف : "في الموسم الماضي لعبنا بشكل جيد ولم نكن محظوظين، ولكن السيتي كان مذهلاً وتمكنوا من التغلب في النهاية، وواصلنا السير حتى اليوم الأخير وهذا كل ما يمكن أن نطلبه".

وأردف : "‏يمكنك استخدام ماحصل الموسم الماضي كحافز وكمصدر طاقة إضافية لمواصلة العمل والرغبة في تحقيق اللقب وإنهاء المهمة".