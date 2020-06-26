رياضة | موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي القادمة :-

ويلتقي فريق تشيلسي مع ليستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الكينج باور ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وسوف تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق ليستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع.