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رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة.. بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة.. بعد خسارة لقب الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنازل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً لصالح غريمه ، بالهزيمة أمام مضيفه ، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عن النقطة 63، بفارق 24 نقطة عن ليفربول، قبل 7 جولات من نهاية البطولة، ليهدي خصمه اللقب رقم 19 في تاريخه، ويصبح الفريق مجبراً على تقديم ممر شرفي للفريق البطل، في لقائهما معاً في الجولة المقبلة.

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وسيطوي مانشستر سيتي صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويوجه أنظاره نحو بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تواجه كتيبة المدرب بيب جوارديولا، فريق نادي نيوكاسل يونيتد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك على معقل الأخير، ملعب سان جيمس بارك.

وسوف تقام المباراة مساء الأحد المقبل 28 يونيو، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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