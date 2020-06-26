رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي الجمعة 26/6/2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي الجمعة 26/6/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، مباراة يوفنتوس ضد ضيفه ليتشي، في إطار مواجهات الجولة 28، من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى نادي يوفنتوس، بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، لتحقيق الفوز، واستغلال تعثر ملاحقيه، إنتر ميلان ويوفنتوس، خلال الجولة الماضية، وتوسيع الفارق في الصدارة.

في المقابل، يأمس نادي ليتشي في تحقيق الفوز على المتصدر، للهروب من صراع الهبوط للدرجة الثانية.

ترتيب يوفنتوس وليتشي

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يتصدر يوفنتوس ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بواقع 21 فوز و3 تعادلات ومثلها هزائم، سجل 52 هدفاً واستقبل 24 هدفاً.

في المقابل، يتواجد ليتشي في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة، بواقع 6 انتصارات و7 تعادلات و14 هزيمة، سجل الفريق 35 هدفاً واستقبل 60 هدفاً.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي

تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.