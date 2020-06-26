شكرا لقرائتكم خبر عن تيليجراف: السماح بحضور جماهيرى في بريميرليج أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثق مسؤولو الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم في أن الحكومة البريطانية ستسمح بحضور جماهيرى في ملاعب كرة القدم بأعداد محدودة، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تبعًا لقواعد التباعد الاجتماعى، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن الأمر تمت مناقشته بالفعل في اجتماعات الحكومة البريطانية، وفى حالة تطبيق المرحلة الخامسة من بروتوكول التعايش مع كورونا، الذي أقرته الحكومة البريطانية في شهر مايو الماضى، فإن الجماهير ستتواجد في الملاعب الرياضية.
وكان اتحاد الرجبى في إنجلترا ذكر أن خفض قواعد التباعد الاجتماعى إلى متر واحد بين الأشخاص سيزيد من السعة الجماهيرية المنتظرة في مباريات الخريف، لتصل إلى 35 ألف متفرج، بدلًا من 9 آلاف.
وكان بروتوكول التعايش مع كورونا ألمح إلى أن ظهور الجماهير في الملاعب الرياضية ربما يتأخر إلى عام 2021، لكن تم تعديل الموعد ليصبح منتظرًا في الخريف المقبل.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يرغب في مساعدة الأندية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشى فيروس كورونا المستجد، نظرًا لأن الأندية تعتمد بشكل كبير على إيرادات الحصور الجماهيرى للمباريات.
وتم استئناف منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز في السابع عشر من شهر مايو الماضى، بعد توقف المسابقة لما يزيد على ثلاثة أشهر، لكن مباريات الدورى المحلى الأشهر تقام دون حضور جماهيرى، كحال الدوريات الإسبانى والإيطالى والألمانى.
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