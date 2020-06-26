شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي أرسنال في تحقيق فوز مهم على مضيفه نادي ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب سانت ماري في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع الضيوف التقدم في اللقاء بهدف في الدقيقة 20 عن طريق إدوارد نيكيتاه بعد خطأ فادح من حارس مرمى ساوثهامبتون أليكس ماكارثي الذي مرر الكرة خطأ للاعب الجانرز لينطلق منفردًا مع الشباك الخالية ويودع الكرة بها بسهولة.

وشهد الشوط الثاني إهدار الفريق اللندني لعدة فرص للتقدم، قبل أن ينفرد الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج بمرمى ساوثهامبتون فقط ليتعرض للإعاقة من المدافع جاك ستيفينز على حدود منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم خطأ لصالح الضيوف مع إشهار البطاقة الحمراء في وجه «ستيفنز» في الدقيقة 85.

ورغم حرمان مدافع ساوثهامبتون لـ«أوباميانج» من التسجيل في الكرة الأولى، إلا أن جوزيف ويلوك نجح في تعويض الفرصة الضائعة بتسجيل الهدف الثاني في من كرة مرتدة أمام مرمى «القديسين» عقب تنفيذ الركلة الحرة مباشرة في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة، محتلًا المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 37 في المركز 14.

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