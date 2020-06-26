شكرا لقرائتكم خبر عن زوج والدة «خاميس» يكشف تفاصيل مفاوضات أتلتيكو مدريد مع نجم الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خوان كارلوس ريستريبو، زوج والدة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، عن كواليس مفاوضات اللاعب مع ناديي أتلتيكو مدريد قبل عودته إلى صفوف ريال مدريد مطلع هذا الموسم.

وكان «رودريجيز» قد قضى موسمين على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني قبل أن يعود إلى صفوف فريقه الأصلي ريال مدريد هذا الموسم، فقط ليجد نفسه خارج حسابات المدير الفني زين الدين زيدان في معظم المباريات.

وكان اللاعب الكولومبي قد تحدث منذ أيام عن وضعه في الفريق، مؤكدًا أنه يتساءل مثل الكثيرين عن سبب عدم مشاركته، فيما أوضح أنه كان قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد رفض العرض.

وقال «ريستريبو»، في حوار مع «راديو مارتي» الإسباني: «خاميس كان تقدير ومحاولات من أندية أخرى، هو مرتاح، على المستوى يفضل الذهاب إلى أتلتيكو مدريد في حالة الرحيل عن الريـال، هذا لا يعني أنه لم يكن هناك الشخصي، في إسبانيا ولم يكن مقتنعًا بتغيير البلد، ربما لعبت المباراة التحضيرية في الصيف بين الفريقين دورًا ولكن في النهاية الريال، الذي يرغب في الهيمنة على إسبانيا والعالم، لا يزال يعتبر اللاعب مهمًا للفريق وقرر عدم بيعه، هذا كان الموقف الرسمي».