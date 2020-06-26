شكرا لقرائتكم غموض حول استئناف دورى القسم الثالث بسبب تكلفة مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الغموض حول استئناف دورى القسم الثالث هذا الموسم بسبب التكلفة العالية للمسحات الخاصة بفيروس كورونا فى حالة اجرائها على جميع اللاعبين فى القسم الثالث، ويناقش اتحاد الكرة الغاءه هذا الموسم على أن يصعد للقسم الثانى أوائل المجموعات مباشرة.

من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعدا لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس الأربعاء، بأن جدول الدورى سيكون جاهزا فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.

على صعيد متصل، أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن مدربى الأندية اتفقوا على حاجة كل الفرق إلى 6 أسابيع إعداد لفرقهم قبل خوض أى مباراة رسمية، وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق على استئناف الدورى رسميا فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل وتحديد 15 أغسطس المقبل.

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من ناحية أخرى، يعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا، ويأتى ذلك فى ضوء المباحثات التى جرت بينه وبين الجناينى رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.

ويتطلع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا لحدوث إصابات، إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسى الأمم الأفريقية والعالم وغاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى مع اللجنة الخماسية الأربعاء الماضى، وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق وباتريس كارتيرون مدرب الزمالك.