بعد التتويج بالدوري.. صلاح يوجه رسالة هامة للجمهور المصري والعربي

وجه النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة هامة للجماهير بعد التتويج بدرع الدروي الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال باللغتين العربية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية: (نعم إنه شعور جيد أريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع أنحاء العالم لقد جعلت هذا الأمر ممكنًا بالنسبة إلينا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقه، الآن أنهم سيصدقوننا).

وفى نفس التويتة كتب النجم المصرى باللغة العربية: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

وكان ليفربول حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لأول مرة يفوز على جميع فرق البريميرليج في موسم واحد وذلك منذ 127 عامًا.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن ليفربول هذا الموسم حقق الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي مٌنذ 127 عام، بعد مرور 24 جولة فقط، ليكتب هذا الجيل من النادي حروف اسمه بأحرف من ذهب.