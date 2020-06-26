شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شرطاً للموافقة على استمرار سيسيه فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحادـ إلا إن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السكندرى بعرض مالى إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة ومن خلال ذلك العرض سيتم حسم مسألة استمرار سيسيه ضمن صفوف الفريق السكندرى من عدمه، حيث تمتلك إدارة الكرة بالزمالك عددا من العروض الشفوية لرزاق سيسيه سيتم مناقشتها فور وصولها بصورة رسمية إلا إن مواصلة تمسك الاتحاد السكندرى باللاعب سيكون الفيصل فى استمراره ضمن صفوف زعيم الثغر حال تقدمه بعرض مالى قوى للزمالك.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، فى الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض ذلك العرض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب فى الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر وظهوره بمستوى لافت للنظر مما جعله محط العديد من أنظار الأندية الخليجية لضمه فى الموسم الجديد.

ويمتلك سيسيه بعض العروض من أندية السعودية وكذلك الإمارات من أجل الحصول على خدماته إلى جانب رغبة زعيم الثغر فى تجديد الإعارة أو شرائه بصورة نهائية، على أن يتم حسم مستقبله بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة خاصة مع نهاية إعارته إلى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى.