شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع الروماني ايسايلا مدرباً للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقدها رسمياً مع المدرب الروماني دانيال ايسايلا ليكون مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للألماني وينفريد شايفر الذي قررت ادارة النادي عدم تجديد عقده، وسيتولى ايسايلا مهامه التدريبية في قيادة «السماوي» بشكل رسمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل.

وكان المدرب صاحب (49 عاماً ) قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني بالإضافة إلى وصافة الدوري الروماني والتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الأوروبي.

‏وعلى الصعيد الدولي عمل دانيال مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول ثم مدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21 عاماً قبل أن ينتقل لتدريب نادي الحزم السعودي.

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