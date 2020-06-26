رئيس نادي طنطا: اللاعبين المصابين بكورونا خالطوا اللاعبين والجهاز الإداري

أكد فايز عريبى رئيس نادى طنطا، إن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالنادى خالطوا الجهاز الإدارى واللاعبين، موضحا انهم كانوا اجتمعوا لعمل المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وعقب المسحة تناولوا الغداء معًا.

وأضاف "عريبى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى المصرية" أنه عقب إبلاغ اتحاد الكرة بأن هناك 3 لاعبين و2 من الجهاز التدريبى،مصابين بكورونا، تم اتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون العلاج الأن بمنازلهم.

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وأكد رئيس نادى طنطا انه يوجد حالة من الرعب لدى الجميع الآن ومدير الكرة جانى يقدم استقالته وأقنعته بالعدول عنها"، معقبا : اللاعبين فى حاجة إلى فترة إعداد طويلة خاصة وأن أوزانهم زائدة وحالتهم النفسية ليست جيدة بسبب تداعيات الأربع شهور الماضية، ومكوثهم فى المنازل.

جديرا بالذكر كانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إيجابية تحاليل 3 لاعبين و2 من الجهاز الإدارى بنادى طنطا بفيروس كورونا.