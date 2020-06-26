شوبير تعليقًا علي الأصوات الرافضة لعودة الدوري: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟

علق الإعلامي أحمد شوبير علي الأصوات الرافضة لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم, قائلا : اللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري المصري حرام.

وقال شوبير خلال تقديم برنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "ONTime Sports " : أنا غلس ودمي تقيل ورخم وبحب انكد على ناس معينة كل يوم، متعرفوش إن كل حاجة رجعت في مصر لوضعها الطبيعي الطيران والسينما والمسارح وكل حاجة إلا الكورة عشان الأهلي مياخدش الدوري.

وأضاف : واضح كده إن بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي هيعلن مواعيد مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل حلال والناس هتلعب فيها إنما عودة الدورى المصرى حرام ازاي يرجع، إزاي الأهلي ياخد الدوري.

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وتابع : كانوا عايزين يلغوا الهبوط بمبدأ مكافأة الفاشل و المتصدر حرام يتكلم ويطلع له صوت، طبعًا لأن الباطل صوته أعلى والغجرية ست جيرانها.

يذكر ان الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.