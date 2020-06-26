شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع خطة للتعامل مع أعراض كورونا بعد العودة إلى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس خطة للتعامل مع أعراض وباء كورونا المستجد في حالة شكوى أي لاعب من هذه الأعراض، واتفق الجهاز الفني مع اللاعبين على أن يتواصل أي لاعب يشعر بأعراض كورونا مع الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق دون القدوم إلى التدريبات.

ومن المقرر أن يقوم طبيب الفريق بزيارة اللاعب المصاب في منزله من أجل تحديد إصابته وأخذ المسحة للتأكد دون أن يتعرض باقي اللاعبين للعدوى كما اتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهز على أعلى مستوى طبى ووقائى، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.