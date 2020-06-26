شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الكاراتيه في المركز الأولمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على برنامج منتخب بالكاراتيه خلال المعسكر المقرر أن يدخله اللاعبين بالمركز الأولمبى بالمعادى، أول يوليو المقبل، في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة الشباب و الرياضة .

ومن المقرر أن يكون المعسكر لمدة 4 أيام من كل أسبوع حيث يحضر اللاعبون إلى المركز يوم الأربعاء، ويستمر المعسكر الخميس والجمعة و السبت على أن يغادرون الأحد، وذلك سيكون بشكل أسبوعى.

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة كما قرر اتحاد الكاراتيه إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل.

ويستعد المركز الأولمبى لاستقبال اللاعبين من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى على مستوى التدريبات، و 25 يوليو لبدء النشاط رسميا، وفى هذا الشأن، أكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى، أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف الألعاب الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتعقيم بكل أرجائه لضمان سلامة كل المترددين عليه من لاعبين ومدربين وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية