شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نحو 175 ألف تذكرة لسباق إندى 500 رغم ارتفاع الإصابات بكورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولو حلبة إنديانابوليس إنه تم بيع نحو 175 ألف تذكرة لسباق إندى 500 والذي تأجل من 24 مايو إلى 23 أغسطس بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأبلغ أليكس ديمرون نائب رئيس الحلبة رويترز فى رسالة عبر البريد الالكترونى "هذا الرقم صحيح. مع الأخذ الاعتبار أن أغلب هذا الرقم يمثل التجديد لتذاكر سباق إندى 500 والتى تم بيعها بعد أسابيع عقب سباق العام الماضى.

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"على مدار الأشهر الماضي وتطور وضع فيروس كورونا لم ندشن حملة ترويجية لبيع التذاكر".

ويجذب السباق، والذي يعتبر أكبر حدث رياضي في يوم واحد حول العالم، ما بين 250 و300 ألف شخص وتمثل عملية بيع 175 ألف تذكرة فقط في الأوقات الطبيعية أمرا مقلقا لكن في ظل تفشي مرض كوفيد-19 فتجمع هذا العدد سيكون مرعبا.