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رياضة | لامبارد يتحدث عن تتويج ليفربول بلقب البريميرليج

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 05:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر لامبارد يتحدث عن تتويج بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق عن تتويج فريق ليفربول بلقب الممتاز بعد فوز فريقه على حساب فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على ملعب الستامفورد بريدج. 

وقال لامبارد في تصريحات صحفية : "‏كان علينا العمل على مختلف الجوانب، و3 نقاط مهمين بالنسبة لنا نتيجة جيدة أمام فريق جيد، وهذا يعطينا الثقة".

وأضاف عن ليفربول : "‏خلال المواسم الثلاثة السابقة هم والسيتي ظهروا بشكل كبير، وهم أحد أفضل فرق العالم. تهانينا لهم على ما قدموه".

وتابع : "‏بوليسيتش أتى الصيف الماضي، ولم يحصل على فترة راحة، ولكن عندما دخل مع الفريق قدم أداء مميز وأصيب بعد ذلك، وكنت أرغب برؤية ما يستطيع تقديمه وهذا ما قام به".

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