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رياضة | أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 05:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي فوز فريقه ببطولة الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 30 عاما.

ونشر صلاح صورة رفقة بعض لاعبي الريدز معلقا عليها:"عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله،عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

وكان الريدز قد حقق رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق نادي فوزا علي ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لصلاح مع الريدز بعد تحقيق وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي كأس العالم للأندية.

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