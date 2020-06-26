شكرا لقرائتكم هشام محمد: حسام البدري هز ثقتي بنفسي داخل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام محمد لاعب وسط الأهلى السابق والاتحاد السكندري الحالي، إن حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلى ساهم في هز ثقته بنفسه.

قال هشام محمد في تصريحات تلفزيونية:"، كنت أتمنى أن أكون إضافة للقلعة الحمراء أنا متربي في النادي الأهلي منذ عمر 7 سنوات ومرت بكل المراحل العمرية حتى صعدت للفريق الأول، ولم أكن موفق بعد العودة للأهلي وهناك أشياء تكون غصب عني أو خارجة عن إدارتك، وهناك أشياء حدث معي أثرت على مستوايا، والظروف لم تساعدني وممكن أكون قصرت".

ورد هشام محمد، على الأقاويل التي لاحقته بشأن ارتداءه شارة قيادة الأهلي، بعدما وصفها البعض بأنها "ثقيلة عليه :"لا أسمع ولا أقرا ولا أظهر في الإعلام كثير، ولا التفت لهذا الكلام، متربي داخل الأهلي وطوال فترتي في الناشئين كنت كابتن فريقي، وأكثر واحد أعلم قيمة المكان".