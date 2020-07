شكرا لقرائتكم أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى علي الاحتفال بتتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال الفرعون المصرى باللغة العربية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية: Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. ???? now they’re gonna believe us

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا

ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".