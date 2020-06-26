أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزى

جدة - عمرو شويل حرص النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى علي الاحتفال بتتويج الريدز بلقب الدورى الإنجليزي لهذا الموسم، حيث قال الفرعون المصرى باللغة العربية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية: Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. ???? now they’re gonna believe us

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا

ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

وكان ليفربول حقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لأول مرة يفوز على جميع فرق البريميرليج في موسم واحد وذلك منذ 127 عامًا.

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وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن ليفربول هذا الموسم حقق الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي مٌنذ 127 عام.

أشارت الشبكة إلى أن المثير في الأمر أن ذلك تحقق بعد مرور 24 جولة فقط، ليكتب هذا الجيل من النادي حروف اسمه بأحرف من ذهب.