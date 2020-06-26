شكرا لقرائتكم المقاولون يضع خطة للتعامل مع أعراض كورونا حال ظهورها على أحد الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس خطة للتعامل مع أعراض وباء كورونا المستجد في حالة شكوى أي لاعب من هذه الأعراض، واتفق الجهاز الفني مع اللاعبين على أن يتواصل أي لاعب يشعر بأعراض كورونا مع الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق دون القدوم إلى التدريبات.

ومن المقرر أن يقوم طبيب الفريق بزيارة اللاعب المصاب في منزله من أجل تحديد إصابته وأخذ المسحة للتأكد دون أن يتعرض باقي اللاعبين للعدوى كما اتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن تتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهز على أعلى مستوى طبى ووقائى، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

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من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة في استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفني و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أنني أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفني للفريق.