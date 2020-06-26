شكرا لقرائتكم هشام حنفي: الدوري هيستكمل وأي حد عامل فيها عنتر هيرجع يلعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق هشام حنفى نجم الأهلى الأسبق على رفض بعض الأندية استكمال الدوري المصري رغم قرار الدولة، وقال هشام حنفى في تصريحات تلفزيونية:" أنت لا تحتاج لعمل نفسك عنتر لأنه في النهاية سيتم تنفيذ القرار ولن تكون عنتر على الأهلي أو الدولة نفسها جميعنا نسير مع اتجاه الدولة".
وأضاف هشا حنفى: "الدولة قالت المصلحة العامة، ولا يجب أن يتحدث أي شخص، وعدم المزايدة في تصريحات والتجريح، وطالما قالت الدولة شئ يتم تنفيذه".
وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن عن رفضه استكمال المسابقة للموسم الحالي بعد الاجتماع الذي حضره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
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