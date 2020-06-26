شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يخضع للمسحة الطبية الثانية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع صباح اليوم الجمعة، الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، والجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى، وأفراد الجهاز الإدارى والعاملين للمسحة الطبية الثانية، التى اشترطها اتحاد الكرة من أجل الكشف عن الحالات المصابة بفيرس كورونا وعزلها عن باقى اللاعبين الذين سيخوضون التدريبات الجماعية بشكل طبيعى استعدادًا لعودة الدورى مرة أخرى.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى، "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بدجلة بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

واستئنف الفريق الدجلاوى تدريباته بشكل طبيعى عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية الأولى، وذلك يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المدير الفنى على تهنئة اللاعبين بعودة التدريبات الجماعية من جديد، مؤكدًا لهم إنه كان مشتاق للنزول لأرض الملعب خاصة أن فترة التوقف طالت، حيث إنها كانت من منتصف شهر مارس الماضى، ولم يتطرق الخواجة اليونانى فى حديثه مع اللاعبين حول مصير مسابقة الدورى وهل سيشارك الفريق فى المسابقة فور استئنافها من عدمه، وطالبهم بخوض تمرينات عضلية خفيفة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

ويرفض ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة عودة استئناف مسابقة الدورى بالموسم الحالى، متمسكًا بالإلغاء، قائلاً، "وادى دجلة يرفض عودة الدورى او أى منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".