شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشكل لجنة طبية لمواجهة كورونا وكشف يومى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.

ومن المقرر أن يتلخص دور اللجنة الطبية بالتايكوندو في مراعاة و تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس المقبل بناء علي التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الإحتياطات اللازمة في هذا الشأن وكشف الاتحاد عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

وأوضح اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن الترديب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وتلقى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات والتعليمات الطبية المقرر إتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد وكان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية فى أسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل فى الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد.