شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعيد أوميد أوكرى مع عودة النشاط الرياضى بعد الشفاء من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، مهاجمه أوميد أوكري، مع بداية عودة المباريات في يوليو المقبل، وذلك بعد تمام شفائه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة التي كان اللاعب قد تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

من جانبه أكد أحمد كشري المدير الي لفريق أسوان، أنه لم يخطط للتعاقد مع أي عبين جدد خلال الفترة الحالية، وقال كشري في تصريحات خاصة، أنه تواصل مع لاعبي الفريق من أجل مواصلة التدريبات المنزلية إلى حين تحديد موعد إجراء مسحة كورونا قبل استئناف التدريبات الجماعية.

كان نادي أسوان قد أعلن عن تعاقده مع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، لتولي الإدارة الفنية لفريق أسوان خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمجدي عبد العاطي مدرب أبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط في مارس.

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