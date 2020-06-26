محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وجه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير بعد تتويج فريقه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. واستفاد ليفربول من خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في مباراة الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي. Advertisements وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات". وتابع "وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله". واختتم رسالته "عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من صلاح بعد تتويج ليفربول بـ"بريميرليج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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