محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الخميس.
مانشستر سيتي يُهنيء ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي السابق: عودة الدوري تحتاج 8 أسابيع إعداد.. و6 وديات.. وما شاهدته غير كاف
رغم كورونا.. جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع (فيديو)
"ساهم في تتويجه".. صلاح حسم 12 نقطة لليفربول في مشوار بريميرليج
تقرير.. حلم الـ30 عامًا يكلف ليفربول 350 مليون يورو
محمد صلاح.. أول مصري تطوق عنقه ميدالية بريميرليج
المقاصة: ننضم لمبادرة مقابلة رئيس الوزراء.. ومرتضى يتحدث باسمنا
مدير التعاقدات بالزمالك يُعلن رحيله عن منصبه
رسميًا.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بسقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي
مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. وعد ستوك للأهلي بشأن قيمة صفقة رمضان
فييرا يتحدث عن.. 3 تجارب في مصر.. سر نجاح جوزيه.. وأزمة إدارات الأندية
وكيل تريزيجيه: جالطة سراي سيكون خيارًا إذا هبط أستون فيلا
عبد الحفيظ: ندرس خوض وديتين قبل عودة الدوري.. ونمتلك كنزًا في قطاع الناشئين
رئيس طنطا: اللاعبون انتابتهم "حالة رعب".. ومدير الكرة استقال بسبب "الخوف"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. "الحلم تحقق".. ليفربول بطلا للبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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