شاهد.. أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج

علق اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الحالي، صباح اليوم الجمعة، علي تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي ، بعد غياب 30 عاما .

وقال محمد صلاح في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " نعم، إنه شعور جيد،

أريد أن أشكر جميع مؤيدينا الذين يراقبوننا من جميع أنحاء العالم، لقد جعلتم هذا ممكناً لنا ، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقه،الآن سيصدقوننا"

وأضاف: " عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله،عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده."

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وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر له في تاريخ البطولة، مساء أمس الخميس، بعد أن سقط مانشستر سيتي بهزيمة أمام تشيلسي، ليمنح الريدز اللقب قبل انتهاء المنافسة بسبع جولات.