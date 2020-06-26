إبراهيم سعيد: صالح جمعة لم يظهر مع الأهلي حتى الآن

أكد أبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعه لم يظهر مع الأهلي حتى الآن ولم يُشارك في الكثير من المباريات لإبتعاده عن مستواه المعهود وعدم قناعةالمدرب باللاعب.
وأضاف "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن صالح لاعب يمتلك قدرات فنيه عاليه ولكنهلم يستفيد بها نهائياً حتى الآن ولم يظهر مع الأهلي منذ عودته من الإحتراف.
وتابع عليه أن يستغل المهارة التي يمتلكها ويجتهد من أجل المشاركة في المباريات خاصة بعد خروجه بنسبة كبيرة من حسابات الجهاز الفني .
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