جماهير ليفربول تستعين بمجسم لمحمد صلاح للإحتفال معه

استعان جماهير فريق ليفربول، بمجسم للمصري محمد صلاح لاعب الريدز، للإحتفال معه خلال تواجد تجمعات كبيره من الجماهير حول مقل الفريق ملعب الأنفيلد. و تداول نشطاء التواصل اإجتماعي صور وفيديوهات لجماهير ليفربول المتواجده حول ملعب الأنفيلد، ويغنون ويشعلون الألعاب النارية ، احتفالا بفريقهم الذي حسم لقب ملعب الأنفيلد، ويغنون ويشعلون الألعاب النارية ، احتفالا بفريقهم الذي حسم لقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر له علي مدار تاريخه ومن ضمن تلك الصور التي تداولها نشطاء التواصل الإجتماعي هي صورة لمجسم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي استعانت به بعض الجماهير للإحتفال معهم بتلك المناسبة نشطاء التواصل الإجتماعي هي صورة لمجسم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي استعانت به بعض الجماهير للإحتفال معهم بتلك المناسبة وحقق فريق ليفربول رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي مساء أمس الخميس، ليصبح أول فريق يتوج بالبطولة مبكرا قبل سبع مباريات من انهاء المنافسة

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