إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك لا يقفا على مدرب أو لاعب

كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفريقين طوال تاريخهم لن يقفا على رحيل مُدرب أو لاعب نظراً لإمتلاكهم لاعبين ذو خبرات كبيرة .
وقال "سعيد" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أنه في حال رحيل السويسري فايلر عن الأهلي الفترة القادمة لن يؤثر علىآداء الفريق في تحقيق الألقاب والبطولات المحلية والأفريقية.
وتابع أن الأهلي والزمالك هم من يصنعون المُدربين وليس العكس ، نظراُ لتاريخ قطبي الكرة المصرية في تحقيق الألقاب بوجود مدربين أجانب أو مصريين .
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