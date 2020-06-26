ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

سجل ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد غياب دام 30 عامًا.

ويأتي الرقم القياسي الذي حققه ليفربول بعد تحقيقه نتائج رائعة هذا الموسم، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة، ما جعله يتوج بلقب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء

المسابقة بسبع جولات، منفردًا بهذا الرقم حيث لم يتسنى لأي نادٍ في البريميرليج التتويج باللقب قبل سبع جولات من قبل.

وكان ناديي مانشستر يونايتد وسيتي حصدا لقب الدوري الإنجليزي قبل انتهائه بخمسة جولات فقط، حيث استطاع مانشستر

يونايتد أن يتوج بالبريميرليج في موسم 2000 -2001، في حين حقق مانشستر سيتي نفس الرقم في موسم 2017 - 2018، ليحطم ليفربول الرقم ويتوج باللقب قبل سبع جولات على انتهاء المسابقة.

يذكر أن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي في جولته الواحدة والثلاثون بعد أن جمع 86 نقطة أهلته لحسم اللقب، في حين يأتي وصيفه مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة.