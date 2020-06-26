غياب مساعد "فايلر" يثير القلق في الأهلي

كشف اسلام صادق مقدم برنامج "البريمو" على قناة "ten" ان غياب "توماس بينكيل " مساعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي يثير قلق شديد في القلعة الحمراء لغيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية . قلق شديد في القلعة الحمراء لغيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية . وسافر بينكيل الي سويسرا لقضاء اجازة مع أسرته أثناء توقف الدوري بسبب انتشار فيروس اجازة مع أسرته أثناء توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا ، ولم يبلغ فايلر إدارة النادي بموعد عودته الي القاهرة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة بعد قرار عودة الدوري .

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