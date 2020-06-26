عبر الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الحالي، عن فرحته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، واصفا إياها بالسماء الذهبية الآتيه بعد العاصفة. ونشر فان دايك منذ قليل تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر : " في نهاية العاصفة، هناك سمااء ذهبية، فعلناها، و الأحلام تتحق" ذهبية، فعلناها، و الأحلام تتحق" فيما أضاف فان دايك في تصريحات لشبكة " بي تي سبورت" عقب نهاية مباراة تشيلسي مع مانشستر سيتي : " فريقنا حقق مسيرة رائعة طوال الموسم الحالي، وأنا سعيد Advertisements بمساعدة تلك المجموعة من الاعبين". بمساعدة تلك المجموعة من الاعبين". وتابع : " رحلة الحصول علي لقب الدوري الإنجليزي بالنسبة لي،بدأت عند إنتقالي إلي ليفربول،ولدي شعور دائما بأن فريقي هو بطل البريميرليج" وأتم : " شاهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كلها ، وكانت بالنسبة لي مباراة طويلة جدا ، وكنت أشعر بعدم أنتهائها، ولكن بعد إنتهاء اللقاء أذقت طعم الإنتصار والتتويج باللقب"

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كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك بعد تتويج الريدز باللقب: في نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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