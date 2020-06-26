هنأ وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.
وتوج ليفربول بلقب الدوري الأنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد غياب 30 عامًا،ليسجل المحترف المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز.
وكتب جمعة عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، " ليفربول بطل الدوريالإنجليزي باستحقاق، إن شاء الله مبروك لنجمنا محمد #صلاح وتواجده في هذا الإنجاز التاريخي، فخر كبير لينا كمصريين وكعرب".
يذكر أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ مصر يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، والثاني عربيًا بعد رياضي محرز نجم مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وائل جمعة يهنئ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.