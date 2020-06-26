شاهد.. وائل جمعة يهنئ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

هنأ وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الأنجليزي للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وذلك بعد غياب 30 عامًا،

ليسجل المحترف المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا مع الريدز.

وكتب جمعة عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، " ليفربول بطل الدوري

الإنجليزي باستحقاق، إن شاء الله مبروك لنجمنا محمد #صلاح وتواجده في هذا الإنجاز التاريخي، فخر كبير لينا كمصريين وكعرب".

يذكر أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ مصر يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، والثاني عربيًا بعد رياضي محرز نجم مانشستر سيتي.